Банковский аналитик заявил об увеличении кредитного лимита в России

Москва, 6 июля. Россияне увеличили в мае долю используемого лимита по кредитным картам, на конец месяца она оставила 39%. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Динамика роста объясняется праздничными выходными, а также нерабочими днями, которые объявили на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Траты населения увеличились по сравнению с предыдущими месяцами. Кроме того, на рост использования кредитного лимита влияет фактор сезонности: с началом периода отпусков растет покупательская активность граждан — ремонт, траты на поездки и на отдых, передает ТАСС.

Накануне сообщалось о том, что риелторы предложили упростить процесс продажи квартир, купленных в ипотеку с помощью материнского капитала. Обращение направили на имя главы кабмина Михаила Мишустина.