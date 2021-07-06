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В Сети показали ролик с суперспособностями Красного Стража из «Черной вдовы»

  /   Обновлено: 06 июля 2021 08:41
Шоу-бизнес
В Сети показали ролик с суперспособностями Красного Стража из «Черной вдовы»
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, 6 июля. Фильм «Черная вдова» выйдет в кинотеатрах 8 июля. Перед его премьерой на YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали новый ролик, посвященный Красному Стражу.

Кинокомикс о русской шпионке должен был выйти в прошлом году. Однако из-за пандемии его релиз постоянно переносили. В результате компания Disney решила выпустить «Черную вдову» 8 июля (в США сутки спустя) одновременно и в кинотеатрах, и на своем сервисе Disney+. Об этом сообщает ScreenRant.

Перед стартом проката Marvel Studios подогревает интерес зрителей. Фанатам демонстрируют ролики, где показывают новые сцены из будущего фильма. На этот раз главным героем видео является персонаж Алексей Шостаков, который известен как супергерой Красный Страж.

В коротком ролике показано, как он пытается сбежать из российской тюрьмы с помощью Натальи Романофф и Елены Беловой. Судя по кадрам, персонаж актера Дэвида Харбора устроил бунт, чтобы вернуться к своей команде, которая ожидает его в вертолете. Однако выполнить эту миссию будет непросто.

Напомним, в «Черной вдове» сыграют такие актеры как Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор. Режиссером картины выступила Кейт Шортланд.

Ранее продюсер Кевин Файги заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон после ее съемок в фильме «Черная вдова».

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кино marvel черная вдова марвел красный страж
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