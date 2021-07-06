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Лавров рассказал об импульсе для урегулирования конфликта в Мьянме
Политика
Лавров рассказал об импульсе для урегулирования конфликта в Мьянме
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 6 июля. Москва считает, что назначение спецпосланника от АСЕАН в Мьянме будет иметь для урегулирования положительный эффект, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, РФ считает важным, что в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялись многочисленные контакты, включая очные, в которых участвовали официальные представители мьянманской стороны.

«Убеждены, что ожидаемое назначение профильного спецпосланника АСЕАН придаст импульс дальнейшей совместной работе по урегулированию ситуации в этой стране», сообщил в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka Лавров.

В начале февраля военные сместили гражданское правительство Мьянмы и взяли власть в свои руки. Гражданские лидеры страны были арестованы. Действия военных привели к волне протестов, которые жестко подавляет новый режим. США и их союзники считают произошедшее переворотом.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн провели встречу в Москве. Шойгу отметил высокий уровень взаимодействия между странами в военной и военно-технической сферах, выразив уверенность, что данное сотрудничество будет развиваться и в будущем.

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Все новости / Политика / Лавров рассказал об импульсе для урегулирования конфликта в Мьянме
россия лавров мьянма асеан
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