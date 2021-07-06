Хью Джекман намекнул на возвращение к роли Росомахи

Лос-Анджелес, 6 июля. Актер Хью Джекман через свою страницу в Instagram намекнул на возможное возвращение к роли мутанта Росомахи. Однако теперь он может поучаствовать в киновселенной Marvel.

Голливудская звезда воплощал известного персонажа на экранах на протяжении 20 лет. Он сыграл Джеймса Хоулетта в шести частях «Людей Икс», а также в трех сольных проектах «Росомаха», включая триквел «Логан». После него он решил оставить свою, пожалуй, самую знаменитую роль. Об этом сообщает портал ScreenRant.

С тех пор студия 20th Century Fox была приобретена компанией Disney, благодаря чему Marvel Studios смогут использовать франшизу «Людей Икс» в своих проектах. Продюсер Кевин Файги заявлял, что история о мутантах будет перезапущена и представлена в кинематографической вселенной Marvel.

Фанаты на протяжении нескольких лет строили теории относительно того, кто станет новым Росомахой. Однако, возможно, киностудии не придется устраивать кастинг.

Джекман опубликовал в своих stories фан-арт художника Bosslogic. Спустя несколько часов он добавил в них совместную фотографию с боссом Marvel Studios Кевином Файги.

Кроме того, несколько лет назад актер заявлял, что сыграл бы Росомаху в киновселенной Marvel. Однако тогда франшиза «Людей Икс» принадлежала 20th Century Fox. Теперь, когда она перешла к Disney, его желание может воплотиться в реальность.

Ранее стало известно, что режиссер Кейт Шортланд намекнула на вторую часть фильма «Черная вдова».