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Ту-95МС провели пуски крылатых ракет на учениях в Саратовской области
Армия
Ту-95МС провели пуски крылатых ракет на учениях в Саратовской области
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Саратов, 6 июля. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили условные пуски крылатых ракет и провели ночные полеты в ходе летно-тактических учений в Саратовской области.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, полеты в ночное время суток экипажи Ту-95МС отработали на территории Энгельсского соединения дальней авиации. Батальонам аэродромно-технического обеспечения в качестве основной задачи была поставлена цель по качественной и своевременной подготовке авиационной техники к вылетам.

В ходе учения специальная, автомобильная и авиационная техника была выведена из-под удара условного противника. Кроме того, экипажи ракетоносцев выполнили условные пуски крылатых ракет.

«В полетах были задействованы молодые летчики. Летный состав отработал взаимодействие с группой руководства полетами в темное время суток, при ограниченной видимости», — заявил командир авиационного полка полковник Александр Симоненко.

В летно-тактических учениях под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша участвуют подразделения дальней авиации из разных частей страны. Военные задействуют порядка 20 единиц авиационной техники, включая самолеты-заправщики Ил-78 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160.

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учения авиация ту-95мс
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