У Фрэнка Синатры и Авы Гарднер были сложные отношения

Лос-Анджелес, 6 июля. У исполнителя джаза Фрэнка Синатры и его бывшей супруги, певицы и актрисы Авы Гарднер были напряженные отношения. Об этом заявил продюсер Тони Оппедисано.

Оскароносный актер познакомился со своей будущей женой в 1950 году на вечеринке. Он был в браке с Нэнси Барбато, которую любил с детства. Она ушла от Синатры после того, как его роман с Гарднер стал достоянием общественности. Через несколько недель после развода в 1951 году Фрэнк женился на Аве. Барбато продолжала воспитывать троих детей: Нэнси, Фрэнка-младшего и Тину. Об этом сообщает Fox News.

Однако звездный брак не был идеальным. После развода с Нэнси карьера Синатры пошла под откос. Он покупал подарки Гарднер за ее счет. Согласно информации от источников, в контракте актрисы была оговорка, что ее студия найдет ему работу. Она также умоляла продюсера устроить ее звездному мужу пробы на роль в фильме «Отныне и во веки веков».

«Фрэнк сказал мне, что это были очень напряженные отношения, очень бурные. Она была просто потрясающе красива. Она могла бы перепить меня. Что касается языка, то изо рта у нее вырывалась такая дрянь, что волосы вставали дыбом. Он также сказал: «Я должен был заранее знать, что все, что горело так горячо, должно было сгореть. Но пока все это происходило, я веселился»», — рассказал Оппедисано.

Он познакомился с голливудским секс-символом в середине 70-х. Хотя встреча с Гарднер длилась всего 45 минут, он сказал, что она оставила неизгладимое впечатление.

«Она была очень, очень стильной. Она была одета безупречно. Она была просто великолепна. Когда она вошла в комнату, все взгляды были устремлены на нее. Она обладала определенным самообладанием, но в то же время и характером. Фрэнк был прав насчет языка. Он был прав относительно того, как она могла перепить меня. Я встречался с ней один раз, но одного раза в жизни мне было достаточно!» — резюмировал продюсер.

Голливудские звезды нередко вступали в конфликты и даже ввязываясь в публичные потасовки. Союз, который поначалу потряс СМИ, просуществовал с 1951 по 1957 год. Гарднер больше никогда не выходила замуж и скончалась в 1990 году в возрасте 67 лет от пневмонии.

Ранее стало известно, что легендарный исполнитель Фрэнк Синатра подумывал о том, чтобы в последние годы жизни вернуться к своей первой жене, Нэнси Синатре-старшей.