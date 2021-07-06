«Эстония хочет в Россию»: украинцы высмеяли речи Таллина о территории

Киев, 6 июля. Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть республике часть правобережья Нарвы и Печорского района. Украинцы посчитали эти слова смешными.

В своей речи политик ссылается на заключенный в 1920 году Тартуский мирный договор. Об этом сообщает Regnum.

«Страшно представить, какую панику вызвало это заявление в Кремле!» — смеется Андрей К.

Николай К. вспомнил историю. Он заявил, что эти территории в свое время первый Император Всероссийский Петр I купил у Швеции.

«Я лопаюсь со смеха! Что там Эстония метровая может требовать?» — не понимает Артемио Л.

Нестор М. считает, что Эстония говорит в ту сторону, в которую ей указали хозяева. Ее представители пойдут на все, чтобы получить одобрение. Один из читателей иронично подметил, что кандидатам можно все. На Украине один такой обещал закончить войну, посадить в тюрьму олигархов.

«Эстония хочет в состав РФ!» — добавил Andrei K.

Один из пользователей считает, что Россия вправе потребовать от соседних стран вернуть территории. Эти государства получили государственность, но при этом еще высказывают претензии к теме границ.

«Попробуйте, Путин четко сказал: «На любое нарушение границ будем действовать жестко и асимметрично», — подытожила Лариса В.

Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей высказался о территориальных претензиях кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса к России.