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«Галицию Польше передадут»: в Сети обсудили ситуацию с Монументом славы в музее террора

  /   Обновлено: 06 июля 2021 08:24
Общество
«Галицию Польше передадут»: в Сети обсудили ситуацию с Монументом славы в музее террора
wikipedia.org  /  Russianname

Львов, 6 июля. Демонтированный во Львове Монумент славы был установлен в музее «Территория террора». Украинцы не оценили этот шаг и высказали свое недовольство посредством соцсетей.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский объявил об этом событии через свою страницу в Facebook. Он считает, что теперь можно приступать к реституции. Об этом пишет Regnum.

«Территория террора» и прочее, а когда уже откроют «Территорию добра!?» — поинтересовался Андрей Н.

Олег Р. вспомнил, что власти хотят затянуть Украину в Евросоюз. Однако они, похоже, не понимают, что им сначала придется столкнуться с законом о реституции. Аналогичная ситуация была и с Прибалтикой.

«Это они готовятся Галицию Польше передать», — пишет Сергей У.

Валентин Г. уверен, что украинские политики хотят уехать в США. Если у них это не получится, то альтернативным вариантом является польское гражданство.

«Поскольку Галичина и Волынь стали частью Украины в результате «коварного раздела Польши» между Германией и СССР, то в ходе декоммунизации это досадное недоразумение необходимо исправить! И точка!» — написал Дмитрий Г.

Ранее стало известно, что Верховная рада намерена отметить годовщину создания запрещенной на территории Росссии УПА1 на государственном уровне.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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памятник соцсети монумент славы музей террора
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