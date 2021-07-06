Рубль укрепился к доллару и евро после начала торгов

Москва, 6 июля. Рубль укрепился к доллару после начала торгов, курс национальной валюты по отношению к евро вырос незначительно, следует из данных Московской биржи.

На 07:06 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» снизился на семь копеек, опустившись до уровня 73,39 рубля. Евро подешевел всего на две копейки до 87,14 рубля за единицу.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,41% и составила 77,48 доллара за баррель.

Ранее экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода высказал мнение, что уже в августе доллар может стоить 70–72 рублей если нынешние тренды не прервут внезапные шоки. Рубль также имеет потенциал укрепиться к евро до 85-86 рублей за единицу.