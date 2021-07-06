Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 09:25
09:23
Происшествия
Режим ЧС ввели в Свердловской области из-за паводка
09:22
Общество
Манижа выступит на Всемирной фольклориаде в Уфе
09:18
Общество
Москвичам рассказали об упрощенном способе получения QR-кодов
09:14
Армия
Около 200 жителей Нагорного Карабаха получили медпомощь российских военных врачей
09:09
Общество
Антициклон принесет в Россию аномальную жару
09:09
Общество
Привившихся от коронавируса петербуржцев призвали сдать плазму
09:08
Общество
Доктор Мясников развеял миф о силовых упражнениях для женщин
09:06
Политика
Сын Фургала подал документы на выборы в Госдуму
09:06
Спорт
«Монреаль» одержал первую победу над «Тампой» в финале Кубка Стэнли
09:06
Происшествия
Житель Кузбасса погиб под колесами локомотива в Новосибирской области
Все новости

Число жертв обрушения дома в США увеличилось до 28 человек

  /   Обновлено: 06 июля 2021 08:20
Происшествия
Число жертв обрушения дома в США увеличилось до 28 человек
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Майами, 6 июля. Спасатели обнаружили тела 28 погибших на месте частичного обрушения многоэтажного дома в американской Флориде.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента. По словам градоначальницы, до сих пор остается неизвестной судьба 117 человек.

Многоэтажный дом в небольшом городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, частично обрушился 24 июня. По данным местных властей, в результате инцидента было разрушено около половины из 130 квартир здания.

Спасатели продолжают поисковые работы, остатки дома полностью снесли на минувших выходных.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Число жертв обрушения дома в США увеличилось до 28 человек
флорида майами обрушение дома
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru