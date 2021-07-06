Число жертв обрушения дома в США увеличилось до 28 человек

Майами, 6 июля. Спасатели обнаружили тела 28 погибших на месте частичного обрушения многоэтажного дома в американской Флориде.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. Ранее сообщалось о 24 жертвах инцидента. По словам градоначальницы, до сих пор остается неизвестной судьба 117 человек.

Многоэтажный дом в небольшом городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами, частично обрушился 24 июня. По данным местных властей, в результате инцидента было разрушено около половины из 130 квартир здания.

Спасатели продолжают поисковые работы, остатки дома полностью снесли на минувших выходных.