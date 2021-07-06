Возбуждено уголовное дело из-за утраты связи с бортом Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности из-за утраты связи с самолетом Ан-26 на Камчатке.

Соответствующей информацией поделилось РИА Новости. Сообщается, что видимость у Паланы, в месте, где пропал борт была нормальной, однако сплошная низкая облачность, заявили в Камчатском УГМС.

Пропавший самолет выполнял пассажирский рейс. На его борту находилось 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Место, где пропал Ан-26, проверяют два вертолета и специальный самолет, сообщили власти.

Ранее стало известно, что диспетчеры не смогли связаться с самолетом. Специалисты сейчас устанавливают его местонахождение.