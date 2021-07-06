Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Краснодарского края

Краснодар, 6 июля. Около 300 домов на текущий момент остаются подтоплены из-за непогоды. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек.

По данным источника Федерального агентства новостей, режим ЧС распространяется на Туапсинский и Славянский районы, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. В работах по ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства краевого ГО и ЧС, всех пострадавших муниципалитетов, МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее губернатор Краснодарского края поручил подготовиться к эвакуации людей. За прошедшие сутки эвакуированы 136 человек, примерно 64 человека находятся в пунктах временного размещения.

Накануне сообщалось, что движение на трассе Джубга — Сочи восстановили после схода селя. Площадь сошедшего на дорогу грунта составляла 40 метров в длину и 2 метра в высоту. На месте происшествия работали инспекторы ДПС.