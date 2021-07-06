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Стандарты начального и основного общего образования обновили в России
Общество
Стандарты начального и основного общего образования обновили в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 июля. Федеральные стандарты начального и основного общего образования обновили в России, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Об утверждении дополнений к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) ранее заявлял министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, изменения должны помочь ученикам в развитии soft skills, которые помогают хорошо выполнять работу и решать карьерные задачи.

Кроме того, в документы вошли дополнения, которые касаются гражданского патриотического и экологического воспитания. В стандартах также отражена возможность использования сетевого обучения и применения дистанционных и электронных образовательных технологий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в творческой сфере. Наличие творческой составляющей будет определяться с помощью вступительных испытаний при приеме в высшее учебное заведение.

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