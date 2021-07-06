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«Русофобский психоз»: в Сети осудили призывы экс-главы МИД Украины к российским санкциям

  /   Обновлено: 06 июля 2021 08:08
Общество
«Русофобский психоз»: в Сети осудили призывы экс-главы МИД Украины к российским санкциям
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 6 июля. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен тем, что Евросоюз не вводит жесткие санкции против России, которые могли бы ее убить. Украинцы недовольны политиком.

Экс-глава ведомства считает, что ЕС не хочет вводить ограничения, способные разрушить РФ. Об этом сообщает Regnum.

«Это не наш мальчик. Нам его подбросили», иронизирует Ирина М.

Юрий О. оценил слова политика. По его мнению, подобные речи показывают, что Украина не хочет добиться скорейшего мира, о котором так говорит правительство.

«Вы, политиканы, думайте, как поднять Украину, а не о России», порекомендовал Александр К.

Прохор П. уверен, что санкции против России на самом деле убивают только Украину. Наталья А. не понимает, с кем же тогда власти будут конфликтовать.

«Говорят, гнев плохой советчик. А… этого русофобский психоз лишил разума. Шариков реально не понимает, что без России с её размерами и ресурсами Европа просто не обойдется. И развалить её не удастся, иначе накроет весь континент, да и Украину сметёт на хрен», добавил Александр П.

Ранее пользователи Сети порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому напрямую попросить газ у российского лидера Владимира Путина.

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санкции украина евросоюз климкин
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