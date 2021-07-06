«Русофобский психоз»: в Сети осудили призывы экс-главы МИД Украины к российским санкциям

Киев, 6 июля. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен тем, что Евросоюз не вводит жесткие санкции против России, которые могли бы ее убить. Украинцы недовольны политиком.

Экс-глава ведомства считает, что ЕС не хочет вводить ограничения, способные разрушить РФ. Об этом сообщает Regnum.

«Это не наш мальчик. Нам его подбросили», — иронизирует Ирина М.

Юрий О. оценил слова политика. По его мнению, подобные речи показывают, что Украина не хочет добиться скорейшего мира, о котором так говорит правительство.

«Вы, политиканы, думайте, как поднять Украину, а не о России», — порекомендовал Александр К.

Прохор П. уверен, что санкции против России на самом деле убивают только Украину. Наталья А. не понимает, с кем же тогда власти будут конфликтовать.

«Говорят, гнев — плохой советчик. А… этого русофобский психоз лишил разума. Шариков реально не понимает, что без России с её размерами и ресурсами Европа просто не обойдется. И развалить её не удастся, иначе накроет весь континент, да и Украину сметёт на хрен», — добавил Александр П.

Ранее пользователи Сети порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому напрямую попросить газ у российского лидера Владимира Путина.