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Самолет Ан-26 мог потерпеть крушение в море

  /   Обновлено: 06 июля 2021 08:30
Происшествия
Самолет Ан-26 мог потерпеть крушение в море
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Пропавший самолет выполнял пассажирский рейс. Борт Ан-26Б-100 вылетел с предприятия в Петропавловске-Камчатском.

Самолет мог потерпеть крушение в море. Соответствующую информацию передает «Интерфакс». Борт Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке.

По предварительной информации, в самолете находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Сейчас организована поисково-спасательная группа.

Ранее стало известно, что диспетчеры не смогли выйти на связь с самолетом. Специалистам еще предстоит установить местонахождение борта.

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самолет крушение камчатка ан-26
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