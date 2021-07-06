Самолет Ан-26 мог потерпеть крушение в море

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Пропавший самолет выполнял пассажирский рейс. Борт Ан-26Б-100 вылетел с предприятия в Петропавловске-Камчатском.

Самолет мог потерпеть крушение в море. Соответствующую информацию передает «Интерфакс». Борт Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке.

По предварительной информации, в самолете находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Сейчас организована поисково-спасательная группа.

Ранее стало известно, что диспетчеры не смогли выйти на связь с самолетом. Специалистам еще предстоит установить местонахождение борта.