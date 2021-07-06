Новый вид растущих под землей растений обнаружили в Малайзии

Оксфорд, 6 июля. Ботаники из Оксфордского университета открыли новый вид растения, которое отнесли к роду Thismia. Об этом пишет издание PhytoKeys.

Два года назад на северо-востоке Малайзии туристический гид на горном маршруте обнаружил незнакомый ему цветок, о чем сообщил ученым. На поиски необычного растения отправилась группа ботаников из Оксфорда.

Растение цветет в форме зонта оранжевым цветом. При этом новый вид ведет подземный образ жизни — на поверхности земли их можно обнаружить только несколько недель в год, когда они выпускают цветущие побеги для размножения. Растение назвали Thismia sitimeriamiae.

Всего за время исследования удалось найти лишь два экземпляра этого растения. Учение внесли Thismia sitimeriamiae в реестр растений, находящихся на грани полного исчезновения.

Недавно американские ученые обнаружили у растений новый орган. Обнаруженную структуру назвали «кантиль».