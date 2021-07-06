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Новый вид растущих под землей растений обнаружили в Малайзии

  /   Обновлено: 06 июля 2021 07:59
Наука
Новый вид растущих под землей растений обнаружили в Малайзии
wikipedia.org  /  Лашков Фёдор / CC BY-SA 4.0

Оксфорд, 6 июля. Ботаники из Оксфордского университета открыли новый вид растения, которое отнесли к роду Thismia. Об этом пишет издание PhytoKeys.

Два года назад на северо-востоке Малайзии туристический гид на горном маршруте обнаружил незнакомый ему цветок, о чем сообщил ученым. На поиски необычного растения отправилась группа ботаников из Оксфорда.

Растение цветет в форме зонта оранжевым цветом. При этом новый вид ведет подземный образ жизни на поверхности земли их можно обнаружить только несколько недель в год, когда они выпускают цветущие побеги для размножения. Растение назвали Thismia sitimeriamiae.

Всего за время исследования удалось найти лишь два экземпляра этого растения. Учение внесли Thismia sitimeriamiae в реестр растений, находящихся на грани полного исчезновения.

Недавно американские ученые обнаружили у растений новый орган. Обнаруженную структуру назвали «кантиль».

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наука биолог растение
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