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Житель Турции обнаружил на заднем дворе следы древней цивилизации
Наука
Житель Турции обнаружил на заднем дворе следы древней цивилизации
flickr.com  /  Thomas Bresson / CC BY 2.0

Анкара, 6 июля. Останки людей, а также несколько древних артефактов были найдены жителем турецкой провинции Биледжик.

Как сообщает Hurriyet Daily News, несмотря на то, что важное открытие было сделано еще два года назад, мир узнал о нем только сегодня.

Речь идет о жителе провинции Биледжик, который принес в местный археологический музей несколько странных предметов, обнаруженных им во дворе многоквартирного дома. Ученые, поняв, что артефакты могут иметь научную ценность, провели превентивные раскопки, со временем переросшие в полноценные полевые работы.

В итоге археологам удалось обнаружить 11 человеческих скелетов, а также предмет с тремя отверстиями. Предположительно это может быть древний музыкальный инструмент. Кроме того, были найдены фрагменты древнейших керамических изделий. Археологи не исключают, что на этом месте в античные времена могло существовать ранее неизвестное поселение.

Ранее немецкий ученый наткнулся на останки первого заразившегося чумой человека. Возраст находки оценивается в пять тысяч лет.

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