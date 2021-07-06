Крым получит федеральные средства на восстановление после крупного наводнения

Симферополь, 6 июля. Крым намерен получить средства из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры пострадавших при наводнении городов и районов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Все необходимые данные по восстановлению инфраструктуры Аксенов передал в федеральный центр. По его словам, все крымские министерства вместе с федеральными ведомствами подтверждают размер ущерба.

«Планируем в июле получить деньги в полном объеме для ликвидации последствий ЧС», — заявил он на заседании операштаба по ликвидации ЧС.

Так, речь идет о ремонте дорог, учреждений образования и здравоохранения, кровель, восстановлении придомовых территорий. В Крыму будут предоставлены такие же меры поддержки, как и в городе Тулун Иркутской области, где произошло наводнение несколько лет назад.

Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Власти региона ввели режим ЧС в связи со стихийным бедствием.

Ранее сообщалось, что крымский депутат увидел причины наводнения на полуострове в украинском наследии. В частности, были проблемы с дренажными системами.