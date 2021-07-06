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Крым получит федеральные средства на восстановление после крупного наводнения

  /   Обновлено: 06 июля 2021 07:51
Общество
Крым получит федеральные средства на восстановление после крупного наводнения
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 6 июля. Крым намерен получить средства из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры пострадавших при наводнении городов и районов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Все необходимые данные по восстановлению инфраструктуры Аксенов передал в федеральный центр. По его словам, все крымские министерства вместе с федеральными ведомствами подтверждают размер ущерба.

«Планируем в июле получить деньги в полном объеме для ликвидации последствий ЧС», заявил он на заседании операштаба по ликвидации ЧС.

Так, речь идет о ремонте дорог, учреждений образования и здравоохранения, кровель, восстановлении придомовых территорий. В Крыму будут предоставлены такие же меры поддержки, как и в городе Тулун Иркутской области, где произошло наводнение несколько лет назад.

Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Власти региона ввели режим ЧС в связи со стихийным бедствием.

Ранее сообщалось, что крымский депутат увидел причины наводнения на полуострове в украинском наследии. В частности, были проблемы с дренажными системами.

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