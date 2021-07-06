Связь с самолетом Ан-26 пропала на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Диспетчеры не смогли связаться с самолетом Ан-26 одного из местных предприятий на Камчатке.

Как сообщает РЕН ТВ, связь с легкомоторным многоцелевым самолетом прервалась днем 6 июля после того, как он вылетел из Петропавловска-Камчатского. В настоящий момент специалисты пытаются установить его местоположение.

Ан-26 является многоцелевым самолетом, который производился и активно использовался на территории Советского Союза с середины прошлого века.

Ранее похожий инцидент произошел в Архангельской области. Связь пропала с легкомоторным самолетом, выполнявшим патрулирование леса.