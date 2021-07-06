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Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

  /   Обновлено: 06 июля 2021 07:31
Общество
Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 6 июля. Герцогиня Кембриджская находится на самоизоляции после того, как вступила в контакт с человеком, у которого был положительный результат теста на коронавирус.

Согласно сообщению Fox News, Кейт Миддлтон должна была присоединиться к своему мужу принцу Уильяму на церковной службе и последующем чаепитии в Букингемском дворце в понедельник 5 июля. Несмотря на то, что 28 мая она привилась от коронавируса, герцогиня должна изолироваться на десять дней.

«На прошлой неделе герцогиня Кембриджская вступила в контакт с кем-то, кто впоследствии дал положительный результат на COVID-19. Ее королевское высочество не испытывает никаких симптомов, но следует всем соответствующим правительственным указаниям и самоизолируется дома», заявил представитель Букингемского дворца.

Герцог Кембриджский, как и его отец принц Чарльз, переболел COVID-19 в марте 2020 года. Уильям перенес коронавирус в тяжелой форме. В мае он, как и его супруга, получил прививку.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его жена Меган Маркл вернутся в Великобританию ради мероприятия, посвященного принцессе Диане.

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Кейт Миддлтон королевская семья коронавирус COVID-19
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