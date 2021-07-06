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Лавров: Россия готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией
Общество
Лавров: Россия готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 6 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что этот вопрос обсудят во время его визита в Джакарту 6 июля, передает ТАСС.

«Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении», заявил Лавров во время разговора с индонезийской газетой Rakyat Merdeka.

Он подчеркнул, что во время его визита также будут обсуждаться вопросы, которые касаются двусторонней, международной и региональной повесток дня.

Недавно стало известно, что Лавров посетит в ближайшие дни Индонезию и Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Рабочие переговоры продлятся в период с 5 по 7 июля.

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