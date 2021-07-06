Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в Чите

Чита, 6 июля. В результате стрельбы в одном из дворов в Чите погибла женщина и был ранен мужчина, личность стрелявшего устанавливается, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент со стрельбой произошел в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы около 4:00 во вторник, 6 июля (5 июля 22:00 по московскому времени).

«Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», а также ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух человек».

Ранее сотрудники правоохранительных органов завершили расследование в отношении жителя Читы, которого подозревают в убийстве девятилетней школьницы. По предварительным данным, в феврале 2021 года злоумышленник, будучи пьяным, выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь квартиры своих соседей. В результате происшествия девочка получила ранения грудной клетки и головы и скончалась на месте.