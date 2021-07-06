Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 07:54
07:53
Происшествия
МЧС: на борту пропавшего на Камчатке самолета находились 27 человек
07:52
Наука
Житель Турции обнаружил на заднем дворе следы древней цивилизации
07:51
Общество
Крым получит федеральные средства на восстановление после крупного наводнения
07:41
Происшествия
Связь с самолетом Ан-2 пропала на Камчатке
07:31
Общество
Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
07:29
Общество
Лавров: Россия готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией
07:24
Происшествия
Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в Чите
07:18
Общество
Роспотребнадзор: астма не оказывает влияния на развитие и течение COVID-19
07:09
Шоу-бизнес
Режиссер «Черной вдовы» намекнула на вторую часть
07:00
Общество
ФАН выяснил, почему туристам лучше всего сейчас ехать на отдых в Крым
Все новости

Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в Чите
Происшествия
Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в Чите
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Чита, 6 июля. В результате стрельбы в одном из дворов в Чите погибла женщина и был ранен мужчина, личность стрелявшего устанавливается, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Инцидент со стрельбой произошел в одном из дворов по улице Горького в Чите. Сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы около 4:00 во вторник, 6 июля (5 июля 22:00 по московскому времени).

«Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в стоящей автомашине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями», говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», а также ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух человек».

Ранее сотрудники правоохранительных органов завершили расследование в отношении жителя Читы, которого подозревают в убийстве девятилетней школьницы. По предварительным данным, в феврале 2021 года злоумышленник, будучи пьяным, выстрелил из охотничьего ружья в закрытую входную дверь квартиры своих соседей. В результате происшествия девочка получила ранения грудной клетки и головы и скончалась на месте.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в Чите
убийство стрельба чита
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru