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Роспотребнадзор: астма не оказывает влияния на развитие и течение COVID-19

  /   Обновлено: 06 июля 2021 07:18
Общество
Роспотребнадзор: астма не оказывает влияния на развитие и течение COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. Данных, которые бы свидетельствовали о том, что пациенты с астмой подвергаются более высокому риску развития COVID-19 или тяжелому течению заболевания, пока нет.

Во время предыдущих вспышек атипичной пневмонии пациенты с астмой оказались менее восприимчивыми к коронавирусу. Более того, случаи обострения астмы встречались редко. При условии наблюдения пациенту ставили хорошие прогнозы. Существуют доказательства в поддержку того, что прием ингаляционных кортикостероидов может быть полезным в борьбе с коронавирусными инфекциями.

По словам эпидемиолога, во время эпидемий гриппа астма, напротив же, была связана с более тяжелым заболеванием, в том числе с необходимостью механической вентиляции легких. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Недавно сообщалось, что аллергики гипотетически могут легче переносить COVID-19.

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пандемия коронавирус COVID-19
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