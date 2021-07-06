Роспотребнадзор: астма не оказывает влияния на развитие и течение COVID-19

Москва, 6 июля. Данных, которые бы свидетельствовали о том, что пациенты с астмой подвергаются более высокому риску развития COVID-19 или тяжелому течению заболевания, пока нет.

Во время предыдущих вспышек атипичной пневмонии пациенты с астмой оказались менее восприимчивыми к коронавирусу. Более того, случаи обострения астмы встречались редко. При условии наблюдения пациенту ставили хорошие прогнозы. Существуют доказательства в поддержку того, что прием ингаляционных кортикостероидов может быть полезным в борьбе с коронавирусными инфекциями.

По словам эпидемиолога, во время эпидемий гриппа астма, напротив же, была связана с более тяжелым заболеванием, в том числе с необходимостью механической вентиляции легких. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Недавно сообщалось, что аллергики гипотетически могут легче переносить COVID-19.