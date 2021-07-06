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Режиссер «Черной вдовы» намекнула на вторую часть

  /   Обновлено: 06 июля 2021 07:13
Шоу-бизнес
Режиссер «Черной вдовы» намекнула на вторую часть
Кадр из фильма «Черная Вдова»

Лос-Анджелес, 6 июля. Режиссер Кейт Шортланд, снявшая фильм «Черная вдова», дала интервью, в котором намекнула на продолжение. Однако главным героем в нем будет не актриса Скарлетт Йоханссон.

Кинокомикс о русской шпионке должен был выйти в кинотеатрах еще в прошлом году. Однако из-за коронавирусной пандемии он будет представлен на больших экранах только 8 июля. Согласно хронологии кинематографической вселенной Marvel, сюжет будет повествовать о событиях между фильмами «Капитан Америка: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщает ScreenRant.

В «Мстителях: Финал» Наталья Романофф героически погибает. Это указывает на то, что ее личная история будет показана лишь в одном фильме. При этом режиссеры кинокомикса Энтони и Джозеф Руссо подтверждали, что персонаж Скарлетт Йоханссон действительно мертв и его нельзя вернуть в киновселенную. Однако Кейт Шортланд в недавнем интервью намекнула на то, что проект «Черная вдова — 2» все же может увидеть свет.

«Я думаю, что у этих девушек еще много задниц, которые нужно надрать», отметила режиссер.

Она ранее говорила, что главным героем сиквела будет другой персонаж. Вероятно, им будет Елена Белова, которую на экранах в «Черной вдове» воплотила актриса Флоренс Пью.

Ранее стало известно, что актриса Меган Фокс хочет сниматься в фильмах и сериалах по вселенным Marvel и DC.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер «Черной вдовы» намекнула на вторую часть
кино черная вдова марвел кейт шортланд
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