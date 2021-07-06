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Профессор перечислил основные симптомы коронавируса «Дельта»
Наука
Профессор перечислил основные симптомы коронавируса «Дельта»
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. С начала пандемии коронавирус сильно изменился. Тот же индийский штамм «Дельта» проявляется иначе. Профессор Тим Спектор рассказал, как отличить новый вид вируса от простуды.

К привычным симптомам коронавируса относят кашель, высокую температуру и затрудненное дыхание. Однако со временем этот список пополнило отсутствие вкуса и обоняния. С широким распространением штамма «Дельта» признаки коронавирусной инфекции сильно изменились. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Судя по всему, дельта-штамм коронавируса действует несколько иначе. Мы даже наблюдаем такую картину: потеря обоняния не входила в топ-10 наиболее распространенных симптомов коронавируса», — отметил профессор.

Если новый коронавирус не имеет яркую выраженность, то отличить его от привычной простуды очень сложно. Особенно выявление заболевания затрудняется весной и летом, поскольку в эти сезоны бушует сенная лихорадка.

«Коронавирус сейчас действует совсем по-другому: он больше напоминает тяжелую форму простуды, заражающую преимущественно молодых. А это означает, что заразившиеся люди могут подумать, будто они заболели всего лишь какой-то сезонной формой простуды, и при этом они все еще продолжают ходить на вечеринки и, тем самым, способны заразить еще шесть человек», — подчеркнул Спектор.

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что основным симптомом штамма «Дельта» является головная боль. Ее чувствуют около 66% пациентов в возрасте до 40 лет. Среди более старшей категории — свыше половины. Также зараженные COVID-19 часто страдают от насморка и боли в области горла.

Классические симптомы, которые были актуальны при начале пандемии, не входят даже в топ-5 самых распространенных признаков заболевания. Профессор считает, что с изменением симптоматики нужно менять подход и к тестированию населения.

Ранее стало известно, что ученые рассказали о защите от 22 будущих мутаций коронавируса.

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коронавирус COVID-19 индийский штамм
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