Экс-посол США: Украина сошла с пути реформ

Вашингтон, 6 июля. Официальный Киев не проводит те реформы, которые от него ожидает Запад. Об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Старший аналитик Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета дал интервью, в котором обсудил Украину и газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я не хотел бы, чтобы правительство США начало накладывать санкции на немецкие и другие европейские компании. Это может спровоцировать большой раскол между США и Европой», — отметил экс-посол.

Он уверен, что санкционная война против Евросоюза лишь повредит обеим сторонам. В таком случае Вашингтону будет сложно удерживать санкции против России.

Также Пайфер обсудил будущий визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты. В ходе телефонного разговора американский лидер Джо Байден пригласил своего коллегу в Вашингтон в конце июля. Эксперт уверен, что главы стран обсудят, в том числе, проведение реформ Киевом.

«При этом хочу отметить, что прошлый 2020 год, с точки зрения Запада, был годом потери реформ для Украины. Правительство сошло с пути реформ», — подчеркнул аналитик.

Он уверен, что Байден хочет услышать от Зеленского гарантии того, что Украина действительно будет меняться. Реформы необходимы для того, чтобы исправить экономические проблемы.

Ранее стало известно, что судебная реформа, которую США требовали от Киева в последние годы, станет подарком Зеленского для его американского коллеги.