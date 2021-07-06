И лечат, и ухаживают: топ-10 самых эффективных шампуней от перхоти в 2021 году

, 6 июля. Лучший шампунь для волос от перхоти: рейтинг по версии ФАН.

Перхоть всегда появляется неожиданно и не вовремя. Еще вчера волосы выглядели аккуратными и опрятными, а сегодня весь затылок и лоб покрыты мелкими белыми «чешуйками». Это состояние ― не косметический дефект, а настоящая болезнь, с которой нужно бороться. Однако для ее лечения не придется принимать таблетки, достаточно выбрать эффективный шампунь от перхоти.

Как сделать это правильно? Какие компоненты обязательно должны быть в составе лечебного средства? И как использовать его, чтобы как можно скорее избавиться от проблемы? Журналист ФАН разбирался в этих вопросах и составил рейтинг шампуней от перхоти, по отзывам пользователей и экспертов.

Причины перхоти

Эти неэстетичные белые хлопья, покрывающие корни волос, — не что иное, как отмершие частички кожи. В норме эпидермис головы полностью обновляется за 28 дней. Клетки на поверхности отмирают и удаляются естественным путем: при расчесывании волос, мытье головы.

Как правило, этот процесс происходит незаметно, так как «чешуйки» кожи очень маленькие и легкие. Но иногда их становится слишком много, и они обращают на себя внимание.

Сухость кожи головы

Иногда это происходит из-за нарушения ухода за волосами: при частом окрашивании, ежедневном мытье головы, регулярной сушке феном. В этом случае кожа пересыхает, процессы регенерации замедляются. Она теряет эластичность, способность питать волосяные луковицы.

Признаком избыточной сухости кожи головы становятся истончение волос, потеря блеска, нередко могут беспокоить зуд и ощущение жжения. Одним из симптомов чрезмерного ухода становится сухая перхоть: ее хлопья мелкие и белые, их очень много.

Совет. При избыточной сухости кожи головы необходимо пересмотреть уход за волосами: сократить частоту окрашиваний, мыть голову не чаще 1 раза в 2 дня, использовать фен лишь по мере необходимости и как можно чаще позволять волосам высыхать естественным путем. Ухаживающие маски и бальзамы не следует наносить на кожу головы: они забивают поры, что также может служить причиной появления сухой перхоти.

Развитие грибка

Но нередко хлопья на голове выглядит не как мелкие светлые чешуйки. Если они крупные, желтые и буквально липнут к корням волос, из-за чего смахнуть их не получается, речь идет не о косметическом дефекте, а о заболевании грибковой природы. Его причина ― активное размножение грибка malassezia.

Этот грибок — один из обитателей микробиома кожи головы. При нормальном состоянии кожного покрова численность колоний грибка небольшая, его развитие подавляют дружественные здоровью человека бактерии. Но при нарушениях здоровья грибок может начать активно размножаться. Причиной тому:

обменные заболевания;

инфекционные болезни;

наследственные факторы;

нарушения ухода за волосами;

избыточная жирность кожи головы.

Как правило, развитию грибка способствуют чрезмерный уход за кожей головы при склонности к жирности волос. Частое мытье нарушает баланс кожи, из-за чего она становится еще более жирной. В этих условиях грибок размножается особенно активно: вызывает ускоренное отмирание клеток эпидермиса, их склеивание. Чешуйки впитывают кожный жир и липнут к корням волос, которые становятся жирными и неопрятными уже через пару часов после душа.

Факт. При жирной себорее необходимо использовать шампунь от перхоти лечебный. Он поможет подавить развитие грибка malassezia и нормализовать работу сальных желез.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Виды шампуней против перхоти для жирных волос

Для угнетения развития грибка в состав шампуней добавляют противогрибковые компоненты, среди них:

сульфид селена;

климбазол;

кетоконазол;

пиритион цинка;

каменноугольная смола.

Эти вещества обладают разным действием. Сульфид селена подавляет развитие грибка и обладает противовоспалительным эффектом. Пиритион цинка ― активный противогрибковый агент. Шампунь с цинком от перхоти не только борется с причиной проблемы, но также уменьшает зуд, ускоряет восстановление поврежденного эпидермиса и нормализует работу сальных желез.

Каменноугольную смолу добавляют в шампуни, предназначенные для борьбы с дерматозом. А климбазол и кетоконазол обладают выраженным противогрибковым эффектом и могут применяться для лечения и профилактики проблемы.

Кроме противогрибковых веществ в аптечные шампуни от перхоти добавляют компоненты, с противовоспалительным, противозудным, регенерирующим действием.

Салициловая кислота. Один из самых эффективных компонентов, нормализует работу сальных желез и эффективно борется с воспалением.

Ментол, экстракт мяты. Средства комфортны в использовании, обладают охлаждающим эффектом.

Растительные экстракты, эфирные масла. Улучшают состояние кожи головы масла лаванды, розмарина, лишайника, можжевельника, крапивы.

Березовый деготь. Подавляет воспаление, нормализует работу сальных желез. Недостаток дегтярного шампуня от перхоти ― в его специфичном запахе и агрессивном воздействии на волосы. Если средство не содержит ухаживающих и увлажняющих компонентов, неизбежна сухость прядей.

Увлажняющие компоненты ― глицерин, масло кокоса, термальная вода, оливковое масло, алоэ. Чем больше ухаживающих компонентов содержит шампунь, тем более щадящим будет его воздействие на кожу головы и локоны.

Факт. Шампунь от перхоти для мужчин ― не просто маркетинговый ход. Мужская кожа более плотная и обычно более жирная, поэтому производитель может использовать повышенную концентрацию активных компонентов. А шампунь от перхоти для женщин обычно содержит больше ухаживающих, увлажняющих ингредиентов, необходимых для восстановления здоровья прядей. Выбирайте средство, ориентируясь на рекомендации производителя и состояние кожи головы.

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Как использовать шампунь от перхоти

Аптечные составы нужно использовать, согласно рекомендации производителя. Как правило, рекомендуется применять их ежедневно в течение 5-14 дней до достижения терапевтического эффекта.

Недопустимо нарушать график применения средства, это может снизить его эффективность. После устранения перхоти шампунь продолжают использовать для профилактики ее появления один раз в неделю в течение 2-3 месяцев.

Факт. Лечебные шампуни не предназначены для постоянного использования. Применять их регулярно, 2-3 раза в неделю «на всякий случай» недопустимо. Это может привести к нарушению микробиома кожи, ее пересушиванию и появлению сухой перхоти.

После нормализации состояния кожи головы нужно пересмотреть уход за волосами:

использовать обычный шампунь не чаще 2 раз в неделю;

не наносить на корни маски и бальзамы для волос;

выбирать безаммиачные краски;

при укладке феном выбирать самый щадящий режим с потоком прохладного воздуха.

Совет. Если шампунь против перхоти не помогает, обратитесь за консультацией к врачу. Причиной проблемы могут быть заболевания обмена веществ, себорея или гормональные нарушения. В этих случаях справиться с ней лишь косметическими средствами не получится. Нужны помощь специалиста и лечение основного заболевания.

Лучшие шампуни для волос от перхоти по версии ФАН

В этот рейтинг мы включили эффективные средства, которые помогают избавиться от навязчивых белых «хлопьев» на корнях волос и одежде. Об этом свидетельствуют отзывы покупателей и бьюти-блогеров. В нем вы найдете аптечные препараты с клинически доказанным эффектом, а также недорогие шампуни от перхоти от брендов масс-маркета.

Низорал

PrtSc Яндекс.Маркет /

Лекарственный состав с активным веществом кетоконазолом, который позволяет эффективно справляться с себореей и другими проявлениями патогенного развития грибковой микрофлоры. Шампунь от перхоти Низорал обладает ухаживающим действием, помогает нормализовать состояние кожи. О ней заботятся гидролизат коллагена, мочевина и жирные кислоты, полученные из кокосового масла.

Покупатели отмечают, что средство избавляет от перхоти, причем результат заметен после второго-третьего применения. Несмотря на небольшой объем флакона, хватает его надолго, так как для одного использования нужно всего 5 мл. Недостатки у шампуня тоже есть: покупатели отмечают, что он сушит волосы. Другой его минус ― высокая стоимость по сравнению с аналогами от других брендов.

Средняя цена 886 рублей.

Сульсена

PrtSc Яндекс.Маркет /

В составе средства — сразу два активных ингредиента. Главный компонент ― сульфид селена, он обладает противогрибковым действием и борется с воспалением. Также шампунь от перхоти Сульсена содержит салициловую кислоту, которая купирует воспалительный процесс, зуд и стабилизирует работу сальных желез.

По мнению пользователей, при доступной стоимости средство, действительно, справляется со своей задачей. Хорошо вымывает кожные чешуйки, после его использования перхоти становится заметно меньше, по мере применения она исчезает полностью. Помогает при зуде головы и обильных «хлопьях», не раздражает даже чувствительную кожу. Среди недостатков отмечают сложности с покупкой — найти средство удается не в любой аптеке.

Средняя цена 300 рублей.

Vichy Dercos Anti-Dandruff

PrtSc Яндекс.Маркет /

Средство предназначено для ухода и восстановления сухих волос, склонных к образованию перхоти. Не содержит агрессивных моющих ПАВ, благодаря чему щадяще воздействует на кожу и мягко очищает пряди. Шампунь от перхоти Виши Dercos эффективен в отношении патогенной микрофлоры, его активный компонент ― противомикробный агент пироктон оламин, который подавляет грибковые микроорганизмы. Он же обладает противозудным действием, а салициловая кислота, термальная вода и глицерин устраняют дискомфорт, ухаживают за прядями.

Пользователи отмечают, что перхоть быстро исчезает при использовании этого средства. Оно подходит для частого использования, не сушит пряди. Справляется с болезненностью при покраснении, раздражении эпидермиса. Экономично, расходуется медленно, хотя и стоит дороже большинства шампуней аналогичного действия. Среди недостатков отмечают навязчивый запах, он нравится не всем покупателям.

Средняя цена 862 рубля.

Clear Men Энергия свежести

PrtSc Яндекс.Маркет /

Разработанный специально для мужчин состав учитывает физиологические особенности мужской кожи головы. Более плотная, более склонная к выработке кожного сала, она требует качественного очищения и в то же время более остро реагирует на агрессивные ПАВ и подсушивающие средства. Шампунь от перхоти Clear содержит комплекс лечебных ингредиентов: пиритион цинка для подавления грибковой микрофлоры, аминокислоты для питания эпидермиса, сок лимона и экстракт зеленого чая для тонизирования и восстановления естественного защитного барьера.

Покупатели указывают на приятный запах состава, его способность отлично очищать кожу, придавать волосам свежесть. При регулярном применении перхоть не появляется. Хватает шампуня надолго, так как объем флакона большой. Но вот в качестве лечебного средства подходит не всем: некоторые покупатели отмечают, что хлопья в волосах все же остаются, и вынуждены обращаться к другим шампуням.

Средняя цена 190 рублей.

Head & Shoulders Ментол

PrtSc Яндекс.Маркет /

Линейка этого производителя включает целый комплекс шампуней от перхоти. Head Shoulders с ментолом обладает освежающим действием, его можно рекомендовать в качестве профилактического средства, а также для борьбы с избыточной сухостью эпидермиса. Содержит две активные формы цинка для нормализации жирности кожи и противогрибкового эффекта. Предлагается во флаконах объемом 200-900 мл.

Мнения пользователей об этом средстве часто противоположны. Одни отмечают, что лишь этот шампунь и помогает им спасаться от перхоти. Другие указывают, что он серьезно сушит пряди, не способен промыть жирные у корней волосы и, напротив, увеличивает количество хлопьев в волосах. Очевидно, причина столь разных мнений — в индивидуальной реакции кожи головы на состав. Тем не менее, он остается востребованным среди покупателей, в том числе и благодаря доступной стоимости.

Средняя цена 237 рублей.

Себозол

PrtSc Яндекс.Маркет /

Разработка российской косметологической компании. Содержит активный компонент кетоконазол, который подавляет развитие грибковой микрофлоры. Производитель рекомендует применять средство для лечения дважды в неделю в течение месяца, а затем ― однократно в неделю для сохранения эффекта.

По мнению пользователей, с главной задачей средство справляется: перхоть исчезает надолго. Устраняет зуд, снижает жирность эпидермиса, позволяет волосам дольше оставаться свежими. Среди недостатков указывают лишь стоимость: небольшой флакон объемом 100 мл стоит значительно дороже средств из масс-маркета. Однако среди аптечных средств шампунь от перхоти Себозол — не самый дорогой.

Средняя цена 339 рублей.

Жумайсынба

PrtSc Яндекс.Маркет /

Средство позиционируется как оптимальный выбор для мужчин, так как помогает справиться с жирностью, перхотью, придать волосам гладкость и блеск. Его реклама о парне, который не мог здороваться с «братками» из-за перхоти, уже превратилась в мем, но состав вполне серьезный. Главный компонент шампуня от перхоти Жумайсынба ― пиритион цинка, который подавляет развитие патогенной грибковой флоры. Также в состав добавлены экстракт арктического лопуха, ментол и масло ши. Производитель отмечает ограниченность серии и наличие индивидуального номера на каждом флаконе для защиты от подделок.

Отзывов об эффективности состава пока немного, так как он появился на рынке недавно. Но, очевидно, серия была слишком ограничена, так как основное недовольство покупателей вызывает невозможность свободно приобрести товар даже в интернет-магазинах.

Средняя цена 699 рублей.

Alerana Pharma Care Формула свежести

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Состав включает лишь натуральные компоненты, которые стабилизируют работу сальных желез. Шампунь от перхоти Алерана разработан для мужчин. Справится с задачей, если прическа сохраняет свежесть всего несколько часов после мытья, улучшит качество волос и ускорит их рост. Активные ингредиенты: экстракт кипрея, который в течение 15 дней снижает активность выработки себума на 90%, экстракт гамамелиса для питания эпидермиса и комплекс фитонутриентов AnaGain для питания волосяных фолликул.

Пользователи отмечают, что если использовать состав по рекомендации производителя и выдерживать на волосах минимум 3 минуты, эффект заметен быстро: перхоть исчезает, зуд беспокоит значительно меньше, а жирность заметно снижается. Среди недостатков указывают жидкую консистенцию средства и небольшой объем флакона.

Средняя цена 239 рублей.

Mirrolla Сульсен Форте

PrtSc Яндекс.Маркет /

Средство на основе сульфида селена обогащено растительными компонентами и кондиционирующими добавками. Шампунь от перхоти Mirrolla подавляет активность грибковой микрофлоры и оздоравливает кожу. Экстракт солодки питает эпидермис, а кондиционирующие компоненты придают волосам блеск и гладкость.

По отзывам покупателей, средство хорошо промывает, а результата не нужно ждать долго — он заметен уже после второго применения. Среди недостатков отмечают неприятную отдушку, а также возвращение проблемы, если исключить средство из повседневного ухода. Подходит для профилактики и борьбы с жирной себореей. Объем флакона большой, хватает его надолго.

Средняя цена 511 рублей.

Кето Плюс

PrtSc Яндекс.Маркет /

В составе лечебного средства сразу два активных компонента, обладающие фунгицидным действием. Кетоконазол подавляет развитие колоний дрожжевых грибков, а пиритион цинка угнетает активность грибков malassezia и стабилизирует работу сальных желез. В качестве ухаживающих ингредиентов в шампунь от перхоти Кето Плюс включены жирные кислоты кокосового масла и мочевина. Использовать его нужно по рекомендованной производителем схеме: дважды в неделю в течение месяца, а затем один раз в неделю для профилактики.

Пользователи отмечают эффективность средства, избавление от проблемы уже после третьего применения, отсутствие запаха на волосах после использования и стойкий результат. Но миниатюрный флакон объемом 60 мл и большой расход при значительной длине локонов вызывают недовольство покупателей. Недорогим этот шампунь точно не назовешь.

Средняя цена 712 рублей.