Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 07:53
07:52
Наука
Житель Турции обнаружил на заднем дворе следы древней цивилизации
07:51
Общество
Крым получит федеральные средства на восстановление после крупного наводнения
07:46
Происшествия
МЧС: на борту пропавшего на Камчатке самолета находились 27 человек
07:41
Происшествия
Связь с самолетом Ан-2 пропала на Камчатке
07:31
Общество
Кейт Миддлтон ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19
07:29
Общество
Лавров: Россия готова сотрудничать с Индонезией в борьбе с пандемией
07:24
Происшествия
Неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в Чите
07:18
Общество
Роспотребнадзор: астма не оказывает влияния на развитие и течение COVID-19
07:09
Шоу-бизнес
Режиссер «Черной вдовы» намекнула на вторую часть
07:00
Общество
ФАН выяснил, почему туристам лучше всего сейчас ехать на отдых в Крым
Все новости

Банки предложили наказывать за списание соцподдержки со счетов должников
Экономика
Банки предложили наказывать за списание соцподдержки со счетов должников
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Москва, 6 июля. В России предложили ужесточить наказание банков за списание социальной поддержки со счетов должников.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать и внедрить регламент, который ужесточил бы ответственность банков за списание средств со счетов должников, если эти деньги поступили им как государственная социальная поддержка. Она обратилась с этой инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, передает RT.

Она добавила, что президент России Владимир Путин уже подписал указ, запрещающий банкам снимать средства со счетов должников, доход которых является меньше прожиточного минимума.

Недавно стало известно, что жители России стали чаще получать платежи с минимальными долгами. Эксперт заявил, что во время пандемии в 2020 году собираемость платы за ЖКХ упала.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банки предложили наказывать за списание соцподдержки со счетов должников
долги банк волынец
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru