Банки предложили наказывать за списание соцподдержки со счетов должников

Москва, 6 июля. В России предложили ужесточить наказание банков за списание социальной поддержки со счетов должников.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать и внедрить регламент, который ужесточил бы ответственность банков за списание средств со счетов должников, если эти деньги поступили им как государственная социальная поддержка. Она обратилась с этой инициативой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, передает RT.

Она добавила, что президент России Владимир Путин уже подписал указ, запрещающий банкам снимать средства со счетов должников, доход которых является меньше прожиточного минимума.

Недавно стало известно, что жители России стали чаще получать платежи с минимальными долгами. Эксперт заявил, что во время пандемии в 2020 году собираемость платы за ЖКХ упала.