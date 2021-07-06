Жена принца Гарри тайно завидует бывшему мужу

Лондон, 6 июля. Инсайдеры рассказали, почему супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл завидует бывшему мужу, кинопродюсеру Тревору Энгельсону.

Маркл и Энгельсон познакомились в 2004 году, встречались семь лет и поженились 10 сентября 2011 года на Ямайке. В мае 2013 года они решили разъехаться, а позднее — развестись.

После расставания с Маркл Энгельсон начал встречаться с дочерью известного американского миллионера Стэнфорда Керланда диетологом Трейси Керланд. В мае 2018 года пара обручилась. Летом 2020 года у них родилась дочь Форд Грейс, а на днях пресса сообщила о второй беременности Керланд.

Тревор не раз заявлял, что считает себя самым счастливым человеком на Земле и нисколько не жалеет о расставании с Меган Маркл. Назойливые папарацци, постоянные стрессы и скандалы с королевской родней ему не знакомы.

Инсайдеры издания wday.ru отмечают, что Маркл иногда завидует безоблачной жизни бывшего супруга. Но все, о чем мечтала, она смогла получить лишь в браке с принцем Гарри.

Ранее пресса осудила Маркл за выбор сережек от модного дома Chopard. Драгоценность ей подарил на свадьбу принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд, которого обвинили в причастности к убийству арабского журналиста.