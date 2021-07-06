Названа сумма материнского капитала в ближайшие три года

Москва, 6 июля. Материнский капитал в ближайшие годы вырастет в соответствии с параметрами бюджета, сообщает ПФР.

Уточняется, что расходы на предоставление материнского (семейного) капитала определены, исходя из темпов роста родившихся детей. В нем также будет учитываться и уровень годовой инфляции. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в 2022 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка должна составить 503 237,10 рубля, а при рождении второго — 665 009,10 рублей. В 2023 году на рождение первенца планируется выделять материнский капитал в размере 523 366,60 рубля, на второго ребенка — 691 609,50 рубля. В свою очередь в 2024 году на рождение первого ребенка могут предоставить уже 544 301,30 рублей и 719 273,90 рубля — на второго.

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