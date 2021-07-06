Возобновлены поиски пропавшего в 2020 году самолета Ан-2 в Бурятии

Улан-Удэ, 6 июля. Спасатели возобновили поиски самолета Ан-2, который пропал в прошлом году с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами.

Поисково-спасательные работы ведут на территории Тункинского района, передает ТАСС. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что самолет пропал летом 2020 года. Сегодня спасатели направились к месту, где будут проводиться поисковые работы, их путь займет два дня.

Самолет искали и на земле, и с воздуха до сентября, пока не появился снежный покров. Спасатели изучили примерно 30 тысяч квадратных метров и совершили 129 вылетов.

Ранее стало известно о пропаже самолета под Архангельском. Легкомоторное судно принадлежит авиалесоохране. Спасателям удалось отыскать самолет. В результате крушения пострадали два человека.