Россияне назвали критерии идеального автомобиля

Москва, 6 июля. Большинство россиян считает идеальным автомобилем надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем. Об этом свидетельствуют данные опроса «СберАвто».

По данным РИА Новости, 58% опрошенных заявили, что идеальный автомобиль должен быть с бензиновым двигателем. При этом большинство (38%) посчитали, что машина должна быть внедорожником.

Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность — (84%), комфорт (82%), привлекательный дизайн (51%), а также низкую стоимость техобслуживания (также 51%). Россияне лучшими среди автоконцернов считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%) и Audi (7%).

Накануне сообщалось, что купить автомобиль с пробегом из-за рубежа готовы лишь 8% россиян. Покупку автомобиля с пробегом рассматривают лишь 19%.