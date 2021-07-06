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Россияне назвали критерии идеального автомобиля
Общество
Россияне назвали критерии идеального автомобиля
unsplash.com  /  Bruchin Noeka

Москва, 6 июля. Большинство россиян считает идеальным автомобилем надежный и комфортный внедорожник с бензиновым двигателем. Об этом свидетельствуют данные опроса «СберАвто».

По данным РИА Новости, 58% опрошенных заявили, что идеальный автомобиль должен быть с бензиновым двигателем. При этом большинство (38%) посчитали, что машина должна быть внедорожником.

Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность (84%), комфорт (82%), привлекательный дизайн (51%), а также низкую стоимость техобслуживания (также 51%). Россияне лучшими среди автоконцернов считают Toyota (19%), Mercedes-Benz (9%), BMW (8%), Volkswagen (8%) и Audi (7%).

Накануне сообщалось, что купить автомобиль с пробегом из-за рубежа готовы лишь 8% россиян. Покупку автомобиля с пробегом рассматривают лишь 19%.

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автомобиль внедорожник надежность
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