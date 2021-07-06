Врач-паразитолог рассказала о вызываемой личинками «болезни купальщиков»

Москва, 6 июля. Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева предупредила россиян о церкариозе, более известном как «болезнь купальщиков».

Церкарии — это личинки, которые разводятся в стоячих водоемах, особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы. Чтобы заразиться церкариозом, достаточно просто помочить ноги в воде.

Личинки внедряются прямо через кожу. Это раздражает, вызывает аллергическую реакцию. Похоже на укусы насекомых, которые тоже не проходят просто так и вызывают чесотку.

«Тяжесть заболевания у каждого проявляется индивидуально. К примеру, дети переносят ее хуже. Важно учитывать, один был укус или несколько», — рассказала Чернышева.

Поэтому после купания в открытых водоемах нужно вытираться полотенцем. Еще лучше — принять душ. Если же появились симптомы, пораженную область нужно обработать мазью, которая снимает зуд, а также принять противоаллергенные препараты, пишет Москва 24.

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