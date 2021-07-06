Мужчина представился депутатом и напал на врача в Саратове

Саратов, 6 июля. Представившийся депутатом мужчина напал на врача в саратовской больнице №6. В медучреждение преступник попал, сопровождая в автомобиле скорой помощи другого пациента.

В больнице сообщили, что в ночь на понедельник в приемное отделение поступил пациент после отдыха на даче, которого сопровождал мужчина с признаками неадекватного поведения, передает РИА Новости.

Мужчина представился «депутатом города Энгельс Владовичем», ругался с медперсоналом и обзывал врачей. Терапевт попыталась успокоить его, но мужчина напал на нее. Коллеги защитили врача и вызвали правоохранителей. Жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает, а первую помощь ей оказали врачи из этой же больницы.

Ранее сообщалось, что агрессивная девушка из Санкт-Петербурга напала на полицейского и разорвала его форму. Преступница ударила правоохранителя рукой по лицу и ногой в область паха.