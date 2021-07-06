Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 06:21
06:09
Общество
Россияне назвали критерии идеального автомобиля
06:07
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего в 2020 году самолета Ан-2 в Бурятии
06:00
Экономика
Экономист оценил предложение вернуть советскую систему регулирования цен в России
05:52
Общество
Врач-паразитолог рассказала о вызываемой личинками «болезни купальщиков»
05:41
Происшествия
Мужчина представился депутатом и напал на врача в Саратове
05:40
Происшествия
Два человека пострадали в страшной аварии с участием такси на МКАД
05:27
Общество
Аллергики гипотетически могут легче переносить COVID-19
05:26
Шоу-бизнес
Убитая горем дочь покойного Меньшова попросила поклонников о помощи
05:20
Общество
Британский садовод поделился хитростями защиты клубники и огурцов
05:16
Общество
«Союз» доставят на Байконур для полета туристов на МКС в сентябре
Все новости

Мужчина представился депутатом и напал на врача в Саратове
Происшествия
Мужчина представился депутатом и напал на врача в Саратове
pixabay.com

Саратов, 6 июля. Представившийся депутатом мужчина напал на врача в саратовской больнице №6. В медучреждение преступник попал, сопровождая в автомобиле скорой помощи другого пациента.

В больнице сообщили, что в ночь на понедельник в приемное отделение поступил пациент после отдыха на даче, которого сопровождал мужчина с признаками неадекватного поведения, передает РИА Новости.

Мужчина представился «депутатом города Энгельс Владовичем», ругался с медперсоналом и обзывал врачей. Терапевт попыталась успокоить его, но мужчина напал на нее. Коллеги защитили врача и вызвали правоохранителей. Жизни пострадавшей сейчас ничего не угрожает, а первую помощь ей оказали врачи из этой же больницы.

Ранее сообщалось, что агрессивная девушка из Санкт-Петербурга напала на полицейского и разорвала его форму. Преступница ударила правоохранителя рукой по лицу и ногой в область паха.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина представился депутатом и напал на врача в Саратове
больница депутат врач
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru