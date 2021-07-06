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Аллергики гипотетически могут легче переносить COVID-19
Общество
Аллергики гипотетически могут легче переносить COVID-19
pixabay.com  /  cenczi

Москва, 6 июля. Люди с аллергией и принимающие ингаляционные стероиды гипотетически могут легче переносить COVID-19.

Коронавирус может вымываться из верхних дыхательных путей у пациентов c поллинозом во время сезонного обострения при сильном выделении из носа. Вирус может не успеть попасть в клетки организма. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет ТАСС.

По словам специалиста, при заражении коронавирусом прием ингаляционных стероидов может облегчить заболевание. Отмечается, что это всего лишь гипотеза, которая требует тщательных исследований.

Россиянам рассказали главные отличия COVID-19 от сезонного ОРВИ. При заражении коронавирусом в большинстве случаев пропадает обоняние и вкус. Также заболевшие COVID-19 могут чувствовать общую слабость, появление сухого кашля и ощущения нехватки воздуха.

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эксперт коронавирус аллергики
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