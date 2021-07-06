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Убитая горем дочь покойного Меньшова попросила поклонников о помощи

  /   Обновлено: 06 июля 2021 06:05
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Шоу-бизнес
Убитая горем дочь покойного Меньшова попросила поклонников о помощи
Prt Scr youtube.com  /  Надежда Стрелец

Москва, 6 июля. Российская актриса Юлия Меньшова впервые после смерти своего отца — известного режиссера, обладателя «Оскара» Владимира Меньшова — вышла на контакт с фанатами.

Звезда обратилась к поклонникам с благодарностью за слова соболезнования и рассказала, что сейчас может помочь душе покойного.

«В эти дни папа нуждается в молитвах! Если вы можете помолиться о рабе божьем Владимире это будет огромная помощь его душе», говорится в подписи к фото, опубликованном Меньшовой в ее Instagram.

Фанаты пообещали Юлии, что непременно помолятся за упокоение души кумира. Они признались, что Владимир Меньшов навсегда останется в их сердцах.

«Сердце кровью обливается. Почему? Почему гении так быстро уходят?!» задались фанаты вопросом в комментариях под фото Меньшова.

Днем 5 июля стало известно о смерти режиссера фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Причиной кончины стали последствия, вызванные коронавирусной инфекцией. Несмотря на старания врачей, спасти его не удалось. Режиссер скончался в возрасте 81 года.

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