«Союз» доставят на Байконур для полета туристов на МКС в сентябре

Байконур, 6 июля. Корабль «Союз МС-20», который доставит туристов в декабре на Международную космическую станцию, прибудет на космодром Байконур в начале осени.

Планируется, что «Союз» доставит на МКС российского космонавта и двух японских космических туристов. Ранее сообщалось, что «Союз МС-20» могут доставить на Байконур уже в начале лета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Роскосмос запланировал провести проверку состояния МКС. По словам гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, подготовка будет проходить совместно с партнерами. Он также рассказал о планах отправлять ученых на МКС для проведения исследований.