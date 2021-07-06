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«Союз» доставят на Байконур для полета туристов на МКС в сентябре
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«Союз» доставят на Байконур для полета туристов на МКС в сентябре

  /   Обновлено: 06 июля 2021 05:16
Общество
«Союз» доставят на Байконур для полета туристов на МКС в сентябре
Федеральное агентство новостей

Байконур, 6 июля. Корабль «Союз МС-20», который доставит туристов в декабре на Международную космическую станцию, прибудет на космодром Байконур в начале осени.

Планируется, что «Союз» доставит на МКС российского космонавта и двух японских космических туристов. Ранее сообщалось, что «Союз МС-20» могут доставить на Байконур уже в начале лета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Роскосмос запланировал провести проверку состояния МКС. По словам гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина, подготовка будет проходить совместно с партнерами. Он также рассказал о планах отправлять ученых на МКС для проведения исследований.

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