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Диетолог назвала эффективные способы похудения без диет и спорта

  /   Обновлено: 06 июля 2021 05:17
Общество
Диетолог назвала эффективные способы похудения без диет и спорта
pixabay.com

Москва, 6 июля. Диетолог Татьяна Разумовская назвала эффективные способы похудения, если человек на постоянной основе нарушает диеты, а спорт ему не подходит.

Разумовская утверждает, что для похудения необходимо выспаться. Систематический недосып снижает уровень гормона, который подавляет аппетит. При этом увеличивается количество таких гормонов, как грелин и кортизол, усиливающих чувство голода. Переизбыток кортизола также является причиной переедания и увеличения жира в области живота, передает слова специалиста РИА Новости.

Диетолог советует включить в рацион клетчатку. Пищевые волокна способствуют нормализации уровня сахара и холестерина. В сутки нужно употреблять от 20 до 40 граммов клетчатки. Также необходимо включить в рацион каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи.

Стоит уделить внимание и белку, его должно быть от 1,2 до 1,5 граммов на один килограмм веса. Речь идет о молочных продуктах, мясе, рыбе, морепродуктах, яйцах, а также об орехах и бобовых.

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