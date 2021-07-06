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Британский садовод поделился хитростями защиты клубники и огурцов

  /   Обновлено: 06 июля 2021 06:07
Общество
Британский садовод поделился хитростями защиты клубники и огурцов
pixabay.com/PD

Лондон, 6 июля. Британский садовод Том Браун раскрыл секреты выращивания клубники и огурцов и рассказал об их защите от птиц и другой живности.

В частности, Браун советует уделять внимание удалению опавших цветков с растений, подкормке и поливу саженцев по несколько минут каждый день. Защитить клубнику от животных можно накрыв ее небольшой клеткой из бамбука, поделился секретом садовод.

При выращивании дынь и огурцов нужно убедиться в поддержании высокого уровня влажности в теплице. При каждом поливе Браун советует подкармливать их дозой томатной подкормки.

Кроме того, садовод рекомендует летом поливать растения в горшках ежедневно или раз в два-три дня и каждую неделю укреплять их томатной подкормкой. Чтобы обеспечить деревья водой и питательным веществами, Браун советует убрать траву в радиусе метра от ствола.

Ранее садоводы Андрей Туманов и Алексей Володихин дали советы по выращиванию хорошего урожая смородины, крыжовника и жимолости. Одним из слагаемых успеха они назвали подкормку растений.

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клубника сад садоводство
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