Около 40% туристов из России планируют вакцинироваться перед отпуском

Москва, 6 июля. Больше половины жителей России собираются в период ближайших трех месяцев отправиться в отпуск, однако примерно 40% туристов планируют вакцинироваться от COVID-19 перед отдыхом.

Соответствующая информация передается в исследовании «Райффайзенбанка» и финансового супермаркета «Сравни.ру», информирует ТАСС.

В материале сказано, что больше 60% жителей России собираются поехать в отпуск, примерно каждый пятый планирует полететь за границу. Около 40% имеют в планах пройти вакцинацию от коронавируса перед путешествием, а более 20% приобретут страховку и проверят наличие антител к инфекции.

Недавно сообщалось, что Германия ослабит ограничений по COVID-19 для россиян с 7 июля. Сейчас туристы обязаны пройти двухнедельный карантин, но скоро от этих мер откажутся.