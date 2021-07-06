Модель семь лет была одинока из-за своей пугающей мужчин красоты

Берн, 6 июля. Швейцарская модель Селин Чентино сообщила, что семь лет была одинока из-за красоты, которая отпугивает мужчин. Соответствующей информацией поделилось издание Daily Mirror.

Как подчеркнула Чентино, представители мужского пола смотрят на нее «голодными глазами», но стоит ей улыбнуться в ответ, как кавалеры тушуются и не подходят знакомиться.

Швейцарская модель отметила, что есть мужчины, которые под влиянием алкогольных напитков все-таки набираются смелости и говорят с ней, но эти беседы пугают уже саму Чентино. При этом она считает милым, когда молодой человек нервничает, общаясь с ней.

Ранее стало известно, что модель Анастасия Решетова не выйдет замуж за мужчину, который зарабатывает меньше нее. Избраннику придется очень постараться, ведь у нее имеется пикап, стоимость которого составляет 5 миллионов рублей.