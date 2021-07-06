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Депутат Рады Кива раскрыл план развала Украины
Политика
Депутат Рады Кива раскрыл план развала Украины
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 6 июля. Депутат Верховной рады от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале раскрыл план окончательного развала Украины.

Парламентарий критически отозвался о попытках героизации пособников нацистов. Такие действия он назвал частью ведомой Западом с целью уничтожения славянских народов «гибридной войны».

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», подчеркнул Кива.

Ранее Кива заявил, что Вооруженных сил Украины фактически не существует, поскольку недобор в армию составляет 40%. Кроме того, депутат выразил мнение, что Украина никогда не станет членом НАТО и Европейского союза. Западным странам от украинского государства нужна только бесплатная рабочая сила, считает парламентарий.

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