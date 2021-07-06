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Лавров заявил о жестком ответе России на враждебные шаги США
Политика
Лавров заявил о жестком ответе России на враждебные шаги США
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 6 июля. Российские власти планируют жестко ответить на возможные недружественные действия со стороны коллег из Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как уточнил российский министр в интервью индонезийскому изданию Rakyat Merdeka, ранее глава России Владимир Путин публично обозначил, «что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах».

По словам Лаврова, в ответ на это в ходе его последних переговоров с президентом США Джо Байденом никаких возражений не прозвучало. Однако по завершению саммита официальные американские лица с удвоенной силой возобновили «прежние нотации».

«На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», резюмировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что все попытки вести с Москвой диалог с позиции силы обречены на провал.

Ранее глава МИД РФ указал Западу на его попытки «действовать по понятиям», заменяя международные права на правила США.

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