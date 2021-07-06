Мэр Горячего Ключа сообщил о введении режима ЧС из-за подтоплений

Горячий Ключ, 6 июля. Власти Горячего Ключа в Краснодарском крае вводят режим ЧС из-за высокого уровня воды в реке Псекупс и подтопления 25 домов.

Жителей города эвакуируют в пункт временного размещения в школе №11. Об этом рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Instagram.

«В Горячем Ключе вводим сейчас режим ЧС по подтоплению. Датчики на притоках Псекупса сигнализируют о повышении уровня воды. Самая сложная ситуация сложилась в ст. Пятигорской, там подтопило около 25 домовладений», — сказал он.

Вода в реке Псекупс поднялась до показателей в 420 см. Это считается опасным уровнем воды. В Горячем Ключе запустили систему оповещения.

Ранее МЧС сообщило о 150 подтопленных домах в районе Джубги, эвакуируют порядка 90 человек. В районе поселка выпало 170 мм осадков.