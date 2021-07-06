Терапевт Ярцева рассказала, нужно ли подавлять в себе чихание

Москва, 6 июля. Самым частым симптомом летом является насморк и чихание, когда наступает пора активного цветения и аллергий.

Не всегда кашель или насморк говорят о какой-либо инфекции или аллергии. Чихание в летнее время может указывать на аллергию на пыльцу растений. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева радио Sputnik.

«Причем это сильно зависит от погодных условий, поэтому человек может в какие-то дни и не испытывать дискомфорта. Летом сухая погода, из-за этого в воздух поднимается больше пыли и пыльцы. Тут кто угодно чихать начнет», — сказала она.

Чихание считается нормальной реакцией, которую не нужно пытаться в себе подавить. Оно является защитным механизмом, который направлен на то, чтобы механически извлечь инородный предмет.

Ранее британские медики выяснили, о чем говорит частое чихание у привитых от COVID-19. Регулярное чихание у людей, которые привились вакциной от COVID-19, может говорить о заражении коронавирусной инфекцией.