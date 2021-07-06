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Сравнение отношений Москвы и Вашингтона с «Томом и Джерри» позабавило Лаврова
Политика
Сравнение отношений Москвы и Вашингтона с «Томом и Джерри» позабавило Лаврова
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 6 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров удивился сравнению отношений России и США с мультфильмом «Том и Джерри». Такую аналогию провели журналисты.

Лавров сказал, что ему даже интересно, роль какого из этих персонажей отдают России. Российский министр также рассказал о прошедшей встрече президентов.

Лавров подчеркнул, что саммит прошел в открытом и деловом ключе, обсуждалась ситуация в двусторонних отношениях и были затронуты важные проблемы, в числе которых вопросы стратегической стабильности, а также контроля над вооружениями и региональных конфликтов, передает РЕН ТВ.

Российский министр отметил, что у России нет иллюзий о прорыве в отношениях, но Москва довольна желанием сторон понять друг друга.

Недавно сообщалось, что Лавров с 5 по 7 июля посетит Индонезию и Лаос. Российский министр в Джакарте проведет переговоры с президентом Джоко Видодо.

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россия сша лавров
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