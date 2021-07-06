Эксперты сервиса «СберУслуги» назвали подходящее для тренировки время летом

Москва, 6 июля. Занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою подготовку, подобрать одежду и обувь, а также соблюдать питьевой режим, рекомендовали эксперты сервиса «СберУслуги».

Необходимо выбирать вид спорта, который будет вам по силам. Это может быть йога или пилатес в парке, групповые занятия, бег, вейкбординг и даже аквааэробика на открытом воздухе. Необходимо уделить особое внимание обуви. Это должна быть спортивная обувь, соответствующая виду тренировок.

Идеальное время для занятия спортом — раннее утро. Физическая нагрузка может негативно отразиться на здоровье, если тренироваться днем, тем более в очень жаркие дни. К вечеру воздух также прогревается, из-за чего затрудняется дыхание. Кроме этого, важно соблюдать питьевой режим.

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