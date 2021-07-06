Минздрав сообщил об опасности коронавируса для женской и мужской репродукции

Москва, 6 июля. Коронавирусная инфекция может поражать яичники и сперматозоиды, негативно сказываясь на женской и мужской репродуктивной системе.

Коронавирус гипотетически может проникать в ткани яичников и вызывать поражение сперматозоидов. Об этом говорится в методических рекомендациях Минздрава России по организации медпомощи беременным и новорожденным с COVID-19.

«Влияние перенесенной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, на репродуктивную функцию человека, может быть негативной. <...> гипотетически SARS-CoV-2 может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение», — сказано в документе.

Ранее российские ученые рассказали о защите от 22 будущих мутаций коронавируса. По их мнению, лучше всего от новых штаммов защитит иммунитет, который формируется после вакцинации.