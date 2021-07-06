Общепиту могут компенсировать расходы на профилактику распространения COVID-19

Москва, 6 июля. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил компенсировать кафе и ресторанам расходы на профилактику распространения COVID-19 в 2021 году.

С соответствующей инициативой сенатор обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину.

«Участники прошедшего в Совете Федерации круглого стола озвучили предложения, которые будут способствовать экономической стабильности сегмента общественного питания, а именно: компенсация расходов на профилактику распространения коронавирусной инфекции для сферы общественного питания или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году», — цитирует послание Кутепова ТАСС.

Сенатор также предлагает возобновить меры по предоставлению отсрочки арендной платы для предприятий общепита, в отношении которых в текущем году вводятся новые ограничения. По его словам, государство предоставило меры поддержки бизнесу в определенный период пандемии. В постпандемийный период предприятия должны набрать обороты, которые у них были до пандемии, и найти ресурсы для дальнейшего развития.

Сопутствующей проблемой сенатор назвал невозможность работы допандемийного числа мигрантов. Из-за этого предприятиям общественного питания приходится искать замену работников в сфере клининга и сотрудников для выполнения не требующих квалификации работ. К тому же предприятиям общепита приходится оплачивать сотрудникам простой в период действия ограничений, заключил Кутепов.

Ранее Центральный банк России рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов для простых граждан, малого и среднего бизнеса. Решение в ЦБ объяснили повысившейся заболеваемостью COVID-19.