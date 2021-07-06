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Названы самые популярные социальные сети в России
Общество
Названы самые популярные социальные сети в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 июля. Наибольшей популярностью в России пользуются соцсети «ВКонтакте», Instagram и YouTube.

Аналитики ВЦИОМ подсчитали, какими социальными сетями пользуются россияне больше всего. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наиболее популярные в России социальные сети: «ВКонтакте» (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), «Одноклассники» (32%), TikTok (17%). Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан», сказано в исследовании.

Также россияне рассказали, что больше всего оскорблений и агрессии в сети «ВКонтакте» (22%), в Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и «Одноклассниках» (8%). Еще 5% респондентов заявили, что на всех площадках одинаково распространено агрессивное поведение.

Ранее тиктокеры заблокировали проезжую часть на Патриарших прудах в Москве. Толпа молодых людей устроила танцы прямо на дороге, перекрыв движение автомобилям. Сходку тиктокеров разогнали прибывшие на место сотрудники полиции.

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вциом соцсети агрессия
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